Dorival diz que cobrança por resultados é normal na Seleção: “Não tem como fugir disso” 

Novo técnico do Brasil anuncia lista de convocados para seus primeiros amistosos, contra Inglaterra e Espanha.

Novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior afirmou que considera normal a cobrança por resultados já desde o início da sua trajetória à frente do Brasil. O treinador fará seus dois primeiros amistosos contra seleções campeãs mundiais: dia 23 de março, contra a Inglaterra, em Wembley, e dia 26, contra a Espanha, em Madri.

“Vivemos a vida em busca de resultados, não tem como fugir disso. É natural que todos estejam na expectativa de uma estreia em que voltemos a jogar dentro daquilo que estamos acostumados na nossa seleção. Isto já vinha sendo mostrado nos últimos jogos, independentemente dos resultados. Não vai ser diferente. Temos de fazer o melhor sempre, colocar uma equipe para brigar com qualquer seleção do mundo em igualdade”, afirmou o treinador na entrevista coletiva após a primeira convocação.

Dorival demonstrou tranquilidade sobre o pouco tempo de preparação para os jogos. Ele disse que todo treinador já está acostumado em seus clubes a buscar as vitórias logo no início do trabalho.

“Tempo é o que não temos, mas precisamos acelerar este processo e é o que estamos acostumados a fazer em todos os clubes, em que precisamos de resultado para ontem, não para amanhã. É um costume já enraizado em todos nós.”

Confira a lista de convocados: