Dorival diz que Brasil se complicou com um a mais: “Não tivemos lucidez de entrar pelos lados” 

Após eliminação diante do Uruguai, técnico da Seleção faz balanço do desempenho na Copa América e afirma ver “muito mais coisas positivas do que negativas”

O técnico Dorival Júnior reconheceu dificuldades apresentadas pelo Brasil na eliminação na Copa América para o Uruguai, neste sábado, mas disse ver mais aspectos positivos do que negativos na campanha da Seleção.

Após o empate sem gols e a derrota por 4 a 2 na disputa de pênaltis, Dorival analisou o desempenho brasileiro na partida e no torneio. O Brasil teve três empates e uma vitória, com cinco gols marcados e dois sofridos.

“É natural que depois de uma partida como essa, tudo o que poderia ter sido levado em conta, apaga-se. Tenho de ter consciência clara. É natural que muitas coisas aconteceram na competição, não fizemos jogos de um ótimo nível tecnicamente falando, mas também não descarto nenhuma das partidas, houve entrega, espírito de luta, a equipe nunca deixou de ir atras do resultado, foi uma equipe valente sempre, tivemos coisas muito mais positivas que negativas neste processo”, disse o treinador.

“A equipe adversária soube como marcar, abrimos, tivemos dois homens de finta pelos lados, tentamos com movimentações, infiltrações, troca de passes, em termo de criação não foi um grande dia. As duas zagas prevaleceram sobre os ataques”, complementou.

Dorival admitiu que na parte final do jogo, quando teve um atleta a mais depois da expulsão de Nández, o Brasil não soube aproveitar a superioridade numérica.

“Foi um jogo de muitos duelos e “trocação”, poucos momentos de lucidez técnica das duas equipes. A partir do momento em que ficamos com um jogador a mais nos complicamos, não tivemos essa lucidez de entrar com tranquilidade, com equilíbrio pelos lados do campo. Não aconteceu como queríamos.”

A Seleção volta a campo em setembro, pelas Eliminatórias, contra Equador (casa) e Paraguai (fora).

*Com informações do ge