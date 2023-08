Dorival deve levar força máxima para buscar classificação 

Gabriel Neves e Arboleda voltam ao São Paulo, mas James Rodríguez e Lucas Moura não podem atuar no jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, nesta quinta-feira.

O São Paulo deve levar a campo o que tem de melhor nesta quinta-feira para buscar a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do San Lorenzo, às 19h, no Morumbi.

Dorival Júnior terá os retornos de Arboleda e Gabriel Neves, e a dupla deve iniciar como titular. Luciano e Calleri seguem no comando do ataque.

Desta maneira, um provável São Paulo para enfrentar o time argentino tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Últimos reforços da equipe, Lucas Moura e James Rodríguez não estão inscritos nesta fase da Sul-Americana e, por conta disso, estão fora do duelo. A expectativa é que o meia colombiano faça sua estreia no próximo domingo, contra o Flamengo, no Maracanã.

Além deles, Erison, Patryck, David, Galoppo e Ferraresi são desfalques por conta de lesões.

No treino desta terça, Dorival e seus auxiliares comandaram trabalhos táticos posicionais, técnicos em espaço reduzido e de bolas paradas.

Para avançar às quartas de final, o Tricolor precisa vencer por mais de um gol de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

*Com informações do ge