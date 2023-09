Dorival começa a preparar São Paulo para a final da Copa do Brasil de olho em tática 

David e Caio Paulista treinaram normalmente mais uma vez e estão perto de voltar ao time.

O técnico Dorival Júnior começou nesta terça-feira a ensaiar o São Paulo visando a partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, e as finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

No CT da Barra Funda, o treinador comandou trabalhos técnicos e táticos de 11 contra 11.

O São Paulo disputa o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, em 17 de setembro, e decide o troféu no dia 24, uma semana depois, no estádio do Morumbi.

Nesta terça, os atletas fizeram um exercício de enfrentamento em espaço reduzido para abrir as atividades. Depois, no 11 contra 11, os jogadores focaram na manutenção da posse de bola.

Dorival ainda terminou o dia com um trabalho de 11 contra 11 em um espaço de campo reduzido. As atividades táticas, aliás, terão ainda mais atenção neste período sem jogos.

Novamente, Caio Paulista e David participaram normalmente das atividades. Ambos devem estar à disposição de Dorival para a retomada da temporada, após a Data Fifa.

O São Paulo volta às atividades na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda.

*Com informações do ge