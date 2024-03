Dorival avalia mudanças contra a Espanha e crava que Endrick não será titular 

Brasil faz amistoso nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, após ganhar da Inglaterra.

Dorival Júnior comandou nesta segunda-feira, em Madri, o último treino da seleção brasileira nesta data Fifa. Com o mistério que marcou as atividades desde Londres, o treinador fez um trabalho fechado no CT do Real Madrid.

Ele voltou a observar a escalação que iniciou o amistoso contra a Inglaterra, no último sábado, mas avaliou possíveis mudanças por conta de desgaste físico.

Em entrevista coletiva concedida depois da atividade, Dorival afirmou que irá decidir os 11 que iniciarão o jogo somente nesta terça, dia do jogo – a Seleção enfrenta a Espanha às 17h30.

“Temos duas possibilidades: uma seria justamente isso, darmos oportunidades; outra seria começar a encontrar encaixe para a equipe. Estamos estudando. Hoje preparamos duas maneiras, duas equipes, amanhã teremos uma definição depois de ouvirmos o departamento médico. Temos duas possibilidades, vamos tentar fazer uma opção assertiva para uma partida tão importante”, afirmou o treinador.

Porém, o treinador já garantiu que Endrick, autor da vitória por 1 a 0 no último sábado, não vai começar o amistoso: “Não, o Endrick amanhã não inicia como titular. Com certeza, ele dará muitas alegrias à torcida madrilenha, não tenho dúvidas. É um garoto com um futuro brilhante pela frente. Tudo é questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior. Mas, com certeza, amanhã a sua torcida o terá contra, mas por muitos minutos dentro de campo, podem aguardar.”

Na preparação para a partida contra a Inglaterra, Dorival também montou o time apenas na quinta-feira. O Brasil venceu em Wembley começando com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini, Rodrygo e Raphinha.

O treinamento nesta segunda-feira, no CT do Real, foi aberto por apenas 15 minutos.

*Com informações do ge