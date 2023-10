Dorival alerta São Paulo e admite incômodo como visitante: “Campeonato não acabou” 

Treinador lamentou a falta de vitórias fora de casa no Brasileirão e a atuação na derrota diante do Goiás, nesta quarta-feira.

A entrevista coletiva de Dorival Júnior nesta quarta-feira, depois da derrota por 2 a 0 para o Goiás, em Goiânia, começou com um aviso para o elenco do São Paulo. O treinador admitiu incômodo com o jejum de vitórias do time como visitante no Brasileirão. São seis empates e sete derrotas em 13 partidas longe do estádio do Morumbi.

“Temos que ter consciência de que o campeonato não acabou. Isso incomoda. Não temos feito resultados fora dos nossos domínios, e não é saudável para uma equipe como a nossa, até pela maneira com a qual conseguimos trabalhar a bola sobre o adversário”, afirmou Dorival.

“Os resultados não aconteceram. Gera uma preocupação grande e temos que seguir trabalhando para melhorar, e fazer o mais rápido possível com que esses resultados aconteçam, traduzindo em gols as oportunidades que tivermos”, acrescentou.

Somente São Paulo e o lanterna América-MG ainda não venceram fora de casa no Brasileirão. O clube tricolor tem apenas 15% dos pontos conquistados como visitante, superando somente o time mineiro entre as campanhas neste Brasileirão.

A sequência como visitante é ingrata. Ainda nesta Série A, o São Paulo encara fora de casa o rival Palmeiras, o Athletico-PR, o Fluminense, o Santos, o Bahia e o Atlético-MG.

A melhora como visitante é urgente, na avaliação de Dorival, e passa por questões técnicas expostas no jogo desta quarta em Goiânia.

“Infelizmente tomamos um gol no início e eles baixaram as duas linhas. Nós tivemos paciência, mas acabamos tendo dificuldades quando precisava acelerar e dar profundidade, porque as duas linhas estavam compactas e bem posicionadas. Não encontramos o passe final”, lamentou Dorival.

“Partida de hoje foi bem disputada, o time estava ligado. Em um escanteio que não foi, era um tiro de meta e a arbitragem deu escanteio, o rapaz pegou muito bem na bola, não tinha como defender. Partimos para cima e não encontramos o caminho”, disse o treinador.

O São Paulo agora retorna para o Morumbi, onde enfrenta o Grêmio no sábado, a partir das 18h30. Em casa, a situação é outra: nove vitórias, dois empates e três derrotas, retrospecto que coloca a equipe entre os principais times da competição.

*Com informações do ge