Doria vem a Rio Preto nesta quinta-feira 

Visita do governador de São Paulo à São José do Rio Preto/SP tem como intuito lançar o programa “Novo Melhor Caminho”.

O governador João Doria (PSDB) vem a São José do Rio Preto/SP na manhã desta quinta-feira (14) para fazer o lançamento do programa “Novo Melhor Caminho” destinado a recuperação de estradas rurais. O evento está marcado para as 9h30, no recinto de exposições Alberto Bertelli Lucatto.

De acordo com apurado pelo Diário, além de Doria, estará presente o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar Borges. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio Preto confirmou que Edinho Araújo (MDB), também acompanhará o governador.

Segundo o governo de São Paulo, o programa foca “na adequação e conservação das estradas rurais e, consequentemente, no desenvolvimento da zona rural e da agricultura”. Ainda de acordo com estimativas da secretaria de Estado, o programa atenderá 5 mil km de estradas em um ano.

Ainda de acordo com o governo do Estado, o evento é aberto ao público e seguirá todas as normas sanitárias para prevenção e controle da pandemia de Covid-19 (utilização de máscaras, medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e distanciamento social).

A visita de Doria a Rio Preto acontece na esteira de outras duas viagens feitas pelo governador a Araçatuba e Presidente Prudente. Doria tenta fortalecer sua imagem para a disputa das prévias com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

*Informações/Diário da Região