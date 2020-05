Doria propõe antecipar feriado para estimular população a ficar em casa

Ideia é antecipar o feriado do dia 9 de julho para a próxima segunda-feira, 25.

O governador de São Paulo, João Doria (PDSB), enviou nesta segunda-feira, 18, projeto de lei para a Assembleia Legislativa para antecipar o feriado de 9 de Julho, que cairia em uma quinta-feira, para a próxima segunda-feira, 25. A ideia é fazer com que as pessoas fiquem em casa, aumentando o isolamento social “Também nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana do interior do Estado de São Paulo e do litoral possam igualmente avaliar com as suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a esses feriados aqui de São Paulo, ou seja, dias 26 e 27 de maio, quarta e quinta-feira da próxima semana”, disse CovasA medida segue proposta apresentada pelo prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB) no domingo, e votada nesta segunda-feira pela Câmara Municipal. Assim, no lugar de um lockdown, o Estado teria três feriados na semana que vem, com dois dias para serem emendados.”É muito importante que a população de São Paulo compreenda a importância do isolamento social. Quanto maior for o isolamento social, maiores as chances de superarmos a fase mais dura da quarentena”, disse Doria.A medida anunciada na capital ocorreu quando Covas decidiu suspender o mega rodízio, de 50% da frota, e voltou com o rodízio municipal de veículos tradicional. A Prefeitura já conta 90% de lotação de suas vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).