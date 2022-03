Doria prevê fim do uso de máscaras em ambientes fechados a partir de 23 de março no estado de SP 

Governador de SP informou na tarde da última sexta-feira (11), durante visita a Catanduva/SP, que pretende acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados caso os índices da Covid-19 continuem caindo no estado.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou na tarde da última sexta-feira (11.mar), durante uma visita a Catanduva/SP, que pretende acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados a partir do dia 23 de março, caso os índices da Covid-19 continuem caindo no estado.

Em entrevista, Doria informou que na próxima terça-feira (22) à noite será realizada uma nova reunião do comitê científico. Em seguida, na quarta-feira (23), está prevista uma coletiva de imprensa.

“Se as informações de queda de óbito, de ocupação de leitos de UTI, internações hospitalares, de aumento de vacinação do público adulto na sua terceira dose e de aumento da vacinação de crianças, provavelmente no dia 23, se isso continuar, nós vamos decretar que, a partir daquele dia, não será mais necessária a utilização de máscaras em ambientes fechados, em qualquer circunstância, no estado de São Paulo”, afirmou.

“Seguindo a orientação do comitê de saúde, vamos, ao longo destes próximos 11 dias, acompanhar com otimismo e com oração para ter a certeza de que a diminuição da incidência da Covid e o aumento da vacinação, principalmente com pais responsáveis que levem seus filhos de cinco a 11 anos para vacinar, tenho certeza que no dia 23 daremos uma grande notícia aos brasileiros de São Paulo”, completou.

Ambientes abertos

Na última quarta-feira (9), o Governo de São Paulo liberou os moradores de utilizarem máscaras em ambientes ao ar livre, como praças, parques, ruas, calçadas, equipamentos esportivos, estádios e áreas de outras práticas esportivas.

Em ambientes fechados, no transporte público e dentro das escolas, porém, não houve flexibilização e o uso permanece obrigatório.

A gestão estadual também anunciou a liberação de 100% do público nos estádios de futebol. Segundo o secretário de Educação, Rossieli Soares, não é mais necessário o uso da máscara em quadras esportivas nas escolas, mesmo que tenham cobertura.

A liberação das máscaras era estudada desde o fim do ano passado pelo Comitê Científico que orienta a gestão de Doria. Com a chegada e o avanço da variante ômicron, porém, o governo decidiu manter a regra, inicialmente prevista até o fim de março. No entanto, desde a semana passada, Doria já sinalizava com otimismo a mudança na regra.

*Informações/g1