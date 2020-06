Doria estende quarentena até 28 de junho; Votuporanga pode flexibilizar na Fase 2

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (10) que as regiões de Votuporanga, São José do Rio Preto (SP) e Araçatuba (SP) vão continuar na fase 2 (laranja) da flexibilização da quarentena a partir da semana que vem.

Doria anunciou em coletiva agora no inicio da tarde que vai prorrogar a quarentena até o dia 28 de junho. As regiões são classificadas em fases e cores de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para Coronavírus.

A fase 2, laranja, da flexibilização chamada Retomada Consciente, tem a possibilidade de aberturas com restrições. De acordo com o governo, a fase 2 os seguintes segmentos podem abrir, mas com restrições: atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shopping center.

Votuporanga já estava autorizada pelo Governo Estadual a integrar a Fase 2 desde o ultimo decreto estadual, mas o prefeito João Dado, fez um Decreto passando o município para fase 1 – onde todo o comercio fica fechado-, exceto os serviços essenciais.

Para saber o que realmente vai acontecer em Votuporanga a partir da próxima segunda-feira (15) vai depender do prefeito continuar na Fase 1 ou seguir as orientações do Estado e partir para a flexibilização da Fase 2. Agora é só aguardar um novo decreto municipal.

