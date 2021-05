Doria cumpre agenda em Araçatuba e Rio Preto nesta terça-feira

Governador disse que Plano São Paulo deve ser mais flexível nas próximas semanas.

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve em Araçatuba/SP e São José do Rio Preto/SP nesta terça-feira (17) para participar de audiência pública para a criação da Aglomeração Urbana de Araçatuba, projeto que busca o agrupamento de municípios para dar força regional para o desenvolvimento local.

Doria cumpriu agenda em Araçatuba, onde anunciou investimentos em estradas vicinais, entregou títulos de regularização fundiária; além de falar com a imprensa sobre o Plano São Paulo de retomada econômica. “Tivemos uma evolução positiva na redução das internações e das ocupações de leitos de UTI, ainda que, em algumas regiões, poucas regiões do estado, tivemos uma pequena elevação na ocupação de leitos​.​ Mas, de forma geral, uma redução. Isso é um bom sinal e vai nos permitir amanhã talvez desenhar proximamente, não imediatamente, uma etapa de distensão e de ligeira flexibilidade e aí gradualmente ir voltando ao normal. Mas semp​​re protegendo vidas e colocando como prioridade a existência e a saúde”, afirmou.

Doria terá nesta quarta-feira (19), às 11h, uma reunião com o Comitê de Contingência do Coronavírus e, às 12h45, falará sobre o Plano São Paulo em entrevista coletiva. “Eu diria que a tendência talvez seja termos uma fase com um pouco mais de distensão por uma semana, até o fim deste mês, até o dia 30 de maio e a partir de 1º de junho, uma fase ainda mais flexível. Então são duas etapas que​ devem​ ser seguidas​”, acrescentou Doria.

Governador esteve acompanhado ​do ​secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB)​ e do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB). Em Rio Preto, Doria assina um projeto de lei que cria a Região Metropolitana de São José do Rio Preto. O projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo; assim como à liberação de verbas para estradas vicinais na região.