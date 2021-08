Doria confirma permissão para público em estádios de São Paulo a partir de 1º de novembro

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou que os estádios do estado poderão receber público novamente a partir do dia 1º de novembro. Ele também informou que a previsão é de que o autódromo de Interlagos tenha 100% de lugares ocupados no GP de São Paulo de Fórmula 1, no mesmo mês.