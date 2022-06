Doria anuncia retorno à vida privada no Conselho do LIDE 

Ex-governador e ex-prefeito de São Paulo assume o novo cargo a partir de 1º de julho, ao lado do ex-ministro Henrique Meirelles.

O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira (13.jun), em coletiva de imprensa, seu retorno à vida privada como parte do Conselho do Grupo de Líderes Empresariais (LIDE). O convite veio do ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior durante o governo Lula, Luiz Fernando Furlan.

Doria afirmou ainda sua permanência no PSDB e disse que não será remunerado pela nova função, que ocupará junto do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

“A partir do dia 1º de julho lá estaremos neste conselho, sem nenhuma função executiva e sem nenhuma remuneração. Volto orgulhoso pelo trabalho que fizemos, pelas transformações que proporcionamos em São Paulo, pelos empregos que geramos, pelas vidas que foram salvas, pelo amparo aos mais pobres e humildes. Pelas 124 milhões de doses de vacinas que trouxemos, por ter escolhido o caminho certo, o da ciência. Por termos sim feito opção pela credibilidade dos gestos que tomamos e não pela facilidade da popularidade que abandonamos. Eu não tenho nenhum arrependimento daquilo que como governador tive que fazer para proteger vidas em São Paulo”, disse Doria.

No dia 23 de maio, o ex-governador anunciou a desistência de sua pré-candidatura à Presidência da República nas Eleições 2022.