Estado anuncia 8 leitos de UTI para Votuporanga

(Matéria atualizada 19h14)

O Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, Marco Vinholi, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira (04), anunciou a ampliação dos leitos de UTIs Covid para a Votuporanga. A confirmação já havia sido repassada ao prefeito João Dado pelo deputado estadual Carlão Pignatari.

Na última terça-feira, o Prefeito João Dado havia se reunido com os 16 prefeitos da região para assinarem, juntos, ofícios que foram encaminhados ao Governo do Estado solicitando com urgência essa ampliação de leitos hospitalares.

A notícia chegou em boa hora, já que Votuporanga está com 100% de ocupação na UTI. Com um aumento de capacidade de mais 8 leitos o Estado salva Votuporanga que se encontra a beira de um colapso em sua estrutura hospitalar, por culpa da pandemia do novo coronavírus. Em todo o Estado foram liberados mais 61 novos leitos.

A população de Votuporanga aguarda que a instalação dos equipamentos se dê na mesma velocidade do anúncio, o que, em tese, resultará num aumento de 80% (de 10 para 18 leitos) e protelará a transferência de pacientes com Covid-19 para o Hospital de Base de Rio Preto.

Acredita-se que em menos de 20 dias esses equipamentos não serão instalados, e neste meio tempo pacientes daqui terão que ser transferidos para o outra unidade hospitalar.