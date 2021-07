Donos de conveniência são presos com cocaína e R$ 2,9 mil em notas falsas em Andradina 

Polícia Militar revistou estabelecimento que já foi denunciado pela prática de tráfico de drogas.

Os donos de uma conveniência de Andradina/SP foram presos com cocaína, mais de R$ 50 mil e R$ 2,9 mil em notas falsas, no último sábado (10).

De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe da Força Tática fazia patrulhamento e parou em uma conveniência que já foi denunciada por tráfico de drogas.

Os policiais revistaram três pessoas que estavam na porta do estabelecimento e uma funcionária, mas nada de ilícito foi achado. Contudo, sobre uma máquina de fazer gelo foram encontrados objetos relacionados ao tráfico de drogas e resquícios de cocaína.

O proprietário do local confessou que tinha 10 porções da droga na gaveta do caixa e, em buscas, também foram localizados dois potes plásticos com a substância, além de R$ 12.633 em espécie.

Na casa do suspeito foi localizado mais uma porção de cocaína, além de R$ 38.012 em espécie e R$ 2,9 mil em cédulas falsas de R$ 50.

Um jovem de 24 anos e uma mulher, de 30, proprietários do estabelecimento, foram presos e permaneceram à disposição da Justiça. Dois funcionários foram ouvidos e liberados.

*Com informações do g1