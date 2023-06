Donos de bar são presos por tráfico de drogas em Votuporanga 

O casal foi flagrado com grande quantidade de drogas em um comércio que mantinham na cidade.

Um casal foi preso na última sexta-feira (9.jun) após ser flagrado com drogas e dinheiro escondidas no estabelecimento comercial que possuem em Votuporanga/SP.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo, porém nenhum suspeito foi localizado.

Ainda de acordo com a PM, o homem e mulher foram abordados após fecharem o comércio ao se depararem com a viatura.

Durante as buscas, foram encontrados quatro tijolos de maconha, várias porções de cocaína e crack, equipamentos para embalagem e pesagem de drogas, dinheiro proveniente do tráfico, registros contábeis do comércio ilícito, uma máquina de cartão e quatro aparelhos celulares.

O casal foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.