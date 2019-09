Dono de Universidade de Fernandópolis é preso pela Polícia Federal

Polícia Federal prende donos de universidade e outras 20 pessoas por fraudes no FIES e venda de vagas para curso de medicina em Fernandópolis.

Fontes lingadas a Policia Federal de Jales confirmaram a prisão do diretor geral da Universidade Brasil em Fernandópolis Amauri Piratininga da Silva. A Justiça Federal decretou a prisão temporária dele, considerado um dos principais nomes do Campus de Fernandópolis, que também pode estar envolvido em fraudes no curso de Medicina.

Os detalhes da prisão ainda não foram divulgados, mas Piratininga, que também é cartorário no Fórum de Fernandópolis, deve ficar preso por até cinco dias, após prestar esclarecimentos na superintendência da Policia Federal em Jales.

Nessa mesma operação outras pessoas de Fernandópolis e região também foram levadas na manhã desta terça-feira, dia 3. O ex-professor e advogado Orlando Macho Junior, Oclécio Dutra e Ricardo Saravalli também foram presos.

Residências de alunos no bairro Universitário também foram alvo de busca e apreensão de computadores, HD´s e documentos, além de anotações de possíveis envolvimento na compra de vagas no curso de medicina e fraude no Fies – Programa de Financiamento Estudantil.