Empresário do ramo de comércio de cereais desaparece em Votuporanga

Um empresário de Sertãozinho (SP) dono da Gale Agronegócios Comércio de Alimentos Ltda, atualmente residente em Uberlândia (MG) se encontra desaparecido desde a manhã de ontem (6). Roberson Luís de Melo de 39 anos veio para Votuporanga com um motorista buscar uma carreta que acabara de ficar pronta numa fábrica de carrocerias.

O motorista que se identificou como Jhony, conta que eles chegaram à empresa ontem pela manhã e que Roberson ficou no pátio aguardando, enquanto o motorista foi buscar o veículo, eram 7h30. Jhony voltou, mas o empresário não foi mais visto.

A Policia já trata o caso como desaparecimento já que passou 24h do ocorrido.

Se alguém soube do paradeiro de Roberson pode entrar em contato com o motorista (Jhony) pelo telefone 034 998132065 ou avisar a Polícia por meio do 190.