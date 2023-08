Dono de oficina é preso por receptação de combustível em Votuporanga 

26 galões contendo aproximadamente 1.140 litros de diesel foram apreendidos; combustível foi furtado de uma locomotiva em Estrela d’Oeste/SP.

Um homem foi preso por receptação de combustível furtado na noite desta quarta-feira (9.ago), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de furto de óleo diesel que era transportado por locomotivas, em Estrela d’Oeste/SP; o combustível subtraído era levado em galões, dentro de um Fiat/Palio, de cor preta.

O criminoso foi monitorado pelos PMs até a entrada de Votuporanga, quando adentrou em uma estrada de terra próximo da República do Líbano, abandonando o veículo e embrenhando em área de mata ciliar. Dentro do carro os policiais encontraram 16 galões contendo aproximadamente 640 litros de diesel.

Ainda segundo apurado, cientes de quem seria o possível receptador, os PMs estiveram no local, onde encontraram no interior da oficina outros 10 galões contendo aproximadamente 500 litros de diesel; questionado, o suspeito não soube explicar a procedência do combustível.

Em seguida, a Polícia Militar fez contato com representantes da empresa Rumo que compareceram no local e reconheceram os galões, idênticos aos encontrados dentro do carro anteriormente.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o proprietário da oficina permaneceu à disposição da Justiça. O motorista permanece foragido.