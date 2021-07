Dono de fazenda é autuado em quase R$ 20 mil por danificar área de vegetação nativa em Américo de Campos

Segundo a Polícia Militar Ambiental, uma área correspondente a 2,74ha de vegetação em estágio médio de regeneração natural foram danificados pela criação de gado.

Uma propriedade rural foi autuada nesta quinta-feira (29), durante policiamento ambiental em Américo de Campos/SP, em decorrência da Operação “Interior Mais Seguro”, após verificação de intervenção em área de vegetação nativa em estágio médio de regeneração natural.

De acordo com informações, no local foi constatado pela equipe, o bosqueamento mediante pastoreio de animais (gado) em fragmento florestal correspondente a 2,74ha de vegetação nativa, o consequente pisoteio dos animais resultaram em danos à vegetação nativa de sub-bosque do fragmento, comprometendo assim a regeneração natural.

O proprietário foi autuado em R$ 19.180,00 “por danificar a vegetação nativa em estágio médio, mediante bosqueamento, em objeto de especial preservação”.