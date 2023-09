Dona Eva e seu Rubens: doações para Santa Casa

Casal colabora com o Hospital há anos, com mantimentos mensais.

O amor e a solidariedade têm o poder de unir pessoas e comunidades em torno de causas nobres. Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro, um casal de Votuporanga, são um exemplo inspirador disso. Há anos, eles vêm demonstrando compromisso com a Santa Casa, com doações para o Hospital.

A história dessa parceria começou há mais de cinco anos, quando Dona Eva e Seu Rubens decidiram que queriam fazer mais pela sua comunidade. Depois de ajudarem outros Estados, se dedicam em beneficiar os pacientes da Instituição.

Por meio do projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação”, mensalmente, eles fazem doações para a Santa Casa com muita empatia. Em cada remessa, uma oportunidade de ajudar quem precisa. Nesta semana, Dona Eva e seu Rubens destinaram 100 quilos de macarrão.

Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Dona Eva falou sobre a ação. “Estamos frequentemente em contato com as equipes do Hospital, para direcionar nossas colaborações. Com base nas demandas, conversamos com nossos amigos, que sempre contribuem”, contou.

Já Seu Rubens ressaltou a satisfação em auxiliar a Instituição. “Temos como missão servir. E o Hospital atende toda a região, com muita qualidade. Cada doação, para nós, é uma maneira de agradecer pela assistência”, complementou.

Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pela Captação de Recursos, agradeceu a parceria. “Dona Eva e seu Rubens são grandes parceiros, que se dedicam em auxiliar nosso Hospital em diversas ações. Nosso muito obrigado por tudo que fazem”, finalizou.