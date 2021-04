Domingo tem live em prol da Santa Casa

Grupo Nossa Teoria traz muito samba, a partir das 12h, para animar o final de semana.

Tudo que é bom, a gente pede bis. E, neste domingão (11), a hora do almoço será ainda mais animada. O grupo Nossa Teoria fará uma live em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.

A partir das 12h, no canal do Youtube dos artistas, o público pode conferir um repertório que promete não deixar ninguém parado, com clássicos dos anos 70, 80, 90 e dias atuais.

No decorrer da apresentação, as doações poderão ser feitas pelo WhatsApp pela colaboradora da Captação de Recursos do Hospital, Elisângela (17) 99633-4134. As contribuições poderão ser diversas como alimentos, produtos de higiene, equipamentos de proteção individual, entre outros e irão beneficiar centenas de pacientes.

O cantor Albano ressaltou toda a sua relação com a Instituição. “No ano passado, decidi reunir alguns amigos para ajudar a Santa Casa diante da pandemia. E, foi depois dessa live, que criamos o grupo Nossa Teoria, com o objetivo de representar Votuporanga e região no cenário do samba e pagode”, contou.

A formação é composta por: Albano (cavaquinho e voz); Carlão (repique de mão e voz); Diego (surdo); Matheus (voz e reco); Roland (pandeiro) e Gustavo (violão). Ratinho (rebolo) e Paulo Coalhada (percussão geral) são músicos acompanhantes.

E se for igual o ano passado, o sucesso está ainda mais que garantido. Foram mais de três horas de apresentação, com patrocínio de diversas empresas. O resultado? Duzentos quilos de macarrão, mais de 30 litros de detergente e dinheiro.

Albano falou de sua expectativa. “A gente precisa contribuir com quem ajuda o próximo. Espero que consigamos arrecadar bastante doações para o Hospital, que o resultado do público seja positivo e a gente possa salvar vidas”, complementou.

A apresentação contará com a participação do Grupo ArteSamba e Darcio Henrique. Confira a programação no canal do Youtube: NossaTeoriaOFC.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Agradecemos o grupo por mais essa edição, especialmente por ser na semana comemorativa dos 71 anos da Santa Casa. Em toda nossa história, nosso Hospital foi construído com ajuda de toda a sociedade e essa live representa isso. Pedimos a colaboração de quem puder, para que nos ajude com alimentos, produtos de higiene, equipamentos de proteção individual, dinheiro. Tudo será revertido para os pacientes”, finalizou.