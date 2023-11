Dom Valdir Mamede renuncia ao comando da Diocese de Catanduva em meio a denúncias de assédio

O bispo de Catanduva/SP, Dom Valdir Mamede, renunciou ao cargo. A informação foi publicada no boletim oficial do Vaticano nesta quarta-feira (1º.nov).

Papa Francisco aceitou a renúncia do bispo, conforme publicação em boletim do Vaticano.

Segundo a publicação, o bispo apresentou carta de renúncia ao cargo, que foi aceita pelo

papa Francisco.

“O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Catanduva (Brasil)

apresentada por S.E. Monsenhor Valdir Mamede”, diz a publicação.

A Diocese será administrada provisoriamente pelo bispo de São Carlos/SP, Luis Carlos Dias, que ficará na função até a Santa Sé escolher um novo bispo para Catanduva.

Denúncias

A reportagem do Diário apurou que a renúncia do bispo está ligada a denúncias de assédio

moral e sexual contra padres e seminaristas, ouvidos em processo interno conduzido pelo

arcebispo de Ribeirão Preto/SP, Dom Moacir Silva. Não houve investigação policial.

Ao final do inquérito conduzido pela igreja, o bispo foi aconselhado a renunciar. A

reportagem procurou Dom Valdir Mamede, mas, até o momento, não conseguiu contato.

Vaquinha

Em março deste ano, o bispo de Catanduva se envolveu em uma polêmica ao determinar que padres da Diocese fizessem uma “contribuição compulsória” de R$ 300 por mês para ajudar a Cúria a arcar com o pagamento de indenização de R$ 210 mil a uma jovem de 19 anos, que teria sofrido abuso sexual do padre Osvaldo Donizeti da Silva, conhecido como Barrinha.

O valor seria descontado do pagamento mensal de cada um dos 47 padres da diocese. O piso salarial dos sacerdotes no Brasil é de dois salários mínimos, ou seja R$ 2,7 mil.

Para avisar sobre o desconto, o bispo enviou um áudio no último dia 8 de março deste ano

em um grupo do clero diocesano, no WhatsApp. A decisão sobre o desconto salarial de todos os padres teria sido tomada no começo da semana, pela cúpula da diocese.

*Com informações de Diário da Região/Marco Antonio dos Santos