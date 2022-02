Dom Moacir anuncia nomeações de sacerdotes para a Diocese de Votuporanga 

Os padres Roberto Bocalete e Alan Miatello atuarão na Paróquia Santa Luzia de Votuporanga/SP e o Padre Djalma Lúcio nas Paróquias São João Batista de Américo de Campos/SP e São Roberto Belarmino de Pontes Gestal/SP.

O bispo diocesano de Votuporanga Dom Moacir Aparecido de Freitas, anunciou algumas nomeações de sacerdotes para a Diocese de Votuporanga. O motivo da transferência é de ordem pastoral e a decisão foi realizada após o diálogo com os envolvidos.

A Paróquia Santa Luzia de Votuporanga terá como novo pároco o Padre Roberto Bocalete vindo das Paróquias São João Batista de Américo de Campos e São Roberto Belarmino de Pontes Gestal. O Padre Alan Daga Miatello, ordenado sacerdote no último dia 28 de janeiro, foi nomeado vigário da Paróquia Santa Luzia e Administrador da Região Pastoral São Pio de Pietrelcina. A apresentação dos Padres Roberto e Alan aconteceu nesta quarta-feira, às 19h30, na Igreja Matriz Santa Luzia. O Padre Geomar Alves dos Santos, que era pároco da Paróquia Santa Luzia de Votuporanga desde 2011, deixa a paróquia para um período de estudos.

O Padre Djalma Lúcio Magalhães Tuniz da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) chega à Diocese de Votuporanga para uma experiência pastoral vindo da Diocese de Taubaté e assumirá como pároco das Paróquias São João Batista de Américo de Campos e São Roberto Belarmino de Pontes Gestal em substituição ao Padre Roberto Bocalete. Sua apresentação em Pontes Gestal será nesta quinta-feira, 03, às 19h30, na Igreja Matriz de São Roberto e em Américo de Campos na sexta-feira, 04, às 19h30 na Igreja Matriz de São João Batista.

Biografias

Padre Djalma Lúcio Magalhães Tuniz

Padre Djalma Lúcio Magalhães Tuniz nasceu em Parisi, no dia 26 de outubro de 1970, cidade em que viveu sua infância e juventude. Concluiu o Curso Superior de Ciências Contábeis em de 1991 e o curso de Jornalismo em 1998, ambos pela UNIFEV. Ingressou no Seminário Propedêutico da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), no ano de 2000, na cidade de Taubaté. Cursou Filosofia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e Teologia na Faculdade Dehoniana, em Taubaté. Professou os Votos Perpétuos no dia 17 de fevereiro de 2007, em Taubaté, e foi ordenado Diácono no dia seguinte, pelas mãos de Dom Wilson Tadeu Jönck, atual Arcebispo de Florianópolis/SC. Foi ordenado sacerdote em 26 de janeiro de 2008 em Parisi, também por Dom Wilson. De 2008 a 2016 atuou como Vigário Paroquial no Santuário Nossa Senhora da Conceição, na cidade de São Luís do Maranhão. Em 2010, fez o Curso de Formadores Dehonianos em Roma, na Casa Geral da Congregação e na Pontifícia Faculdade Salesiana de Roma. De 2016 a 2021, atuou como Reitor do Convento de Teologia Sagrado Coração de Jesus em Taubaté. Nos últimos anos, exerceu também a função de Conselheiro Provincial e responsável pelo andamento da formação inicial da Província. Em 19 de janeiro de 2022, foi nomeado pároco das Paróquias São João Batista de Américo de Campos e São Roberto Belarmino de Pontes Gestal.

Padre Roberto Bocalete

Padre Roberto Bocalete nasceu em 20 de fevereiro 1982 em São José do Rio Preto e viveu sua infância e juventude em Icém. Ingressou no Seminário Propedêutico Nossa Senhora da Paz em 2004. Cursou Filosofia de 2006 a 2008 no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus e Teologia de 2009 a 2012 no mesmo Seminário. É formado em Letras pela UNORP e possui especialização “lato sensu” em Pedagogia Catequética pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) de 2008 a 2010, sendo também membro da Sociedade Brasileira dos Catequetas (SBCAT). Padre Roberto foi ordenado diácono em 04 de agosto de 2013 e ordenado sacerdote em 06 de dezembro de 2013, ambas celebrações presididas por Dom Tomé Ferreira da Silva na Catedral de São José em Rio Preto. Em janeiro de 2014, assumiu a Paróquia São João Batista de Américo de Campos. Com a criação da Diocese de Votuporanga em 2016, foi nomeado Chanceler e atua como Padre Assessor da Pastoral Bíblico-Catequética diocesana e coordenador da Escola Bíblico-Catequética diocesana. Em julho de 2021, assumiu também a Paróquia São Roberto Belarmino de Pontes de Gestal. Em 19 de janeiro de 2022, foi nomeado pároco da Paróquia Santa Luzia de Votuporanga.

Padre Alan Daga Miatello

O Padre Alan Daga Miatello nasceu em Tanabi no dia 26 de dezembro de 1989 e nesta cidade viveu sua infância e juventude. É graduado em Ciências Biológicas pela UNIFEV (2008-2011) e pós-graduado em Teologia pelo Instituto pró-Minas. Iniciou seus estudos para a vida sacerdotal em fevereiro de 2013, tendo cursado o Seminário Propedêutico naquele ano e Filosofia (2014-2016) e Teologia (2017-2020). Durante o período de seminário, Alan fez estágio pastoral nas seguintes paróquias: Catedral de São José em Rio Preto (2013-2014), São João Batista de Américo de Campos (2015-2017), Senhor Bom Jesus de Votuporanga (2018) e Nossa Senhora do Divino Livramento (Buritama) – 2019-2021. Padre Alan foi ordenado diácono em 29 de maio de 2021 e sacerdote em 28 de janeiro de 2022, ambas as celebrações presididas por Dom Moacir Aparecido de Freitas na Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga. Em 19 de janeiro de 2022, foi nomeado vigário da Paróquia Santa Luzia de Votuporanga e Administrador da Região Pastoral São Pio de Pietralcina.