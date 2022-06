Dois jovens morrem após carro bater em monumento em Olímpia; outras duas pessoas ficaram feridas 

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos em um acidente na madrugada da última sexta-feira (25.jun), no trevo do Tamanduá, em Olímpia/SP.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle do veículo na Rodovia Assis Chateaubriand e bateu em um monumento que tem o nome da cidade, no trevo.

Dois rapazes, de 21 e 22 anos, chegaram a ser socorridos e encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Olímpia, mas morreram. Os nomes deles não foram informados.

Um terceiro jovem ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido e precisou ser intubado. A quarta vítima estava consciente, mas também foi levada para a UPA.

A causa do acidente será apurada.

*Com informações do g1