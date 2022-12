Dois homens morrem após briga com faca em Rio Preto

Uma das vítimas foi esfaqueada no tórax. Segundo a mãe do homem, o agressor disse que não queria mais viver e golpeou o próprio corpo com a faca. A mulher também ficou ferida.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP vai investigar um caso de homicídio, seguido de suicídio, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26.dez), no bairro João Paulo II. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas são Rodrigo de Oliveira Cardoso Brito de 24 anos e Luciano Sobral Rodrigues Bezerra de 34. A mãe de Rodrigo contou à polícia que uma vizinha a chamou pois o filho dela gritava por socorro. Ao chegar no local, a mulher viu o filho e Luciano brigando.