Dois dias após aniversário, jovem que levou seis tiros morre em hospital 

Hudson Garcia Afonso foi baleado no dia 2 de abril e estava internado de Rio Preto; não há informações sobre a prisão do autor do crime.

Morreu na última terça-feira (18.abr) o jovem de 18 anos que levou seis tiros em São José do Rio Preto/SP. Hudson Garcia Afonso foi baleado no dia 2 de abril e estava internado na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias após fazer aniversário.

Segundo o boletim de ocorrência, no dia do crime, familiares da vítima ouviram disparos e a encontraram caída na rua.

Ainda de acordo com o B.O., o jovem foi socorrido e encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, mas depois foi transferido para a Santa Casa, onde ficou internado por 16 dias.

Não há informações sobre a prisão do autor do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1