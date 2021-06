Docente da UNIFEV participa de seminário da Universidade Estadual de Roraima

O Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp abordou o uso de imagem no ensino de História para surdos.

Docente do curso de Direito da UNIFEV e do Colégio UNIFEV, o Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp participou, recentemente, do I Seminário Integrador PIBID/UERR, realizado pela Universidade Estadual de Roraima (UERR) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da mesma instituição. O evento foi on-line, realizado entres os dias 24 e 26 maio, pelo site da Universidade.

A programação visou proporcionar uma oportunidade de aprendizagem para professores, alunos e interessados por Educação, a partir da intervenção de professores especialistas nos temas das áreas específicas de Pedagogia, História, Geografia, Biologia, Química, Ciências e Língua Portuguesa.

A mesa História, apresentada por Stipp, aconteceu no dia 26 de maio, com o tema: “Barrados no baile: adaptações curriculares aos alunos com necessidades educacionais especiais”. Na oportunidade, participaram, também, a Profa. Ma. Herika Fabiola Barros de Souza Oliveira do Valle; o Prof. Me. Paulo Eduardo Mattos Stipp; e a mediadora Profa. Ma. Rutemara Florêncio.

Para Paulo Stipp a experiência foi excelente. “Debater com colegas historiadores a temática que foi meu objeto de estudo no mestrado da Unicamp é sempre instigante e necessário, uma vez que trata de incluir o surdo no processo educacional do ensino de História por meio de imagens”.

Atualmente Stipp integra o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).