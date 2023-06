Docente da Unifev participa de banca de doutorado da Unesp

Professor Dr. Anderson César Gonçalves esteve presente, de forma on-line, como membro titular da comissão examinadora do programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Medicina Translacional.

O Prof. Dr. Anderson César Gonçalves, docente do curso de Medicina da Unifev, participou recentemente como membro titular da comissão examinadora para a defesa da tese de Bruna Camargo de Oliveira, aluna do programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Medicina Translacional da Unesp.

Com o tema “Avaliação clínica a longo prazo após tratamento cirúrgico de pacientes com Doença de Hirschsprung: a associação de Displasia Neuronal Intestinal do tipo B piora os resultados?”, a estudante usou como base a tese de doutorado de Gonçalves, defendida em fevereiro de 2022.

“Foi a primeira vez que participei como membro de uma banca. Foi interessante poder fazer os apontamentos, debater sobre um tema com o qual eu estou familiarizado. Mesmo de forma on-line, fiquei muito feliz em rever os colegas, como o Prof. Dr. Wilson Elis de Oliveira Júnior, que esteve presente na minha banca também. É uma honra levar o nome da Unifev para o cenário acadêmico nacional”, finalizou.