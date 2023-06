Docente da Unifev lança jogos de tabuleiro em evento internacional

No DOFF 2023, Prof. Me. André Teruya Eichemberg lançou quatro jogos de tabuleiro; em 2022, o Corrida de Canetas foi eleito como melhor jogo Infantil do ano no Ludopedia, maior premiação de jogos de tabuleiro no Brasil.

O docente das graduações em Arquitetura e Urbanismo e Publicidade e Propaganda da Unifev, e de Artes e História da Arte do Colégio Unifev, o Prof. Me. André Teruya Eichemberg lançou quatro jogos de tabuleiro, e ainda divulgou outros três, no maior evento de jogos de tabuleiro modernos da América Latina, o Diversão Offline (DOFF) 2023, que aconteceu entre os dias 9 e 10 de junho, no Centro Pró-Magno, em São Paulo.