Docente da Medicina Unifev recebe menção honrosa do Prêmio Capes de Tese

O prêmio reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em programas de pós-graduação brasileiros.

Com a tese intitulada “Investigação da relação entre achados clínicos e histopatológicos em pacientes com Displasia Neuronal Intestinal tipo B”, o docente do curso de Medicina da Unifev, Prof. Dr. Anderson César Gonçalves, recebeu menção honrosa na edição de 2023 do Prêmio Capes de Tese. A pesquisa premiada foi orientada pelo Prof. Dr. Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, pelo programa de pós-graduação em Cirurgia e Medicina Translacional, da Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp.

O Prêmio Capes de Tese reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em programas de pós-graduação brasileiros, considerando originalidade e relevância para o meio científico, tecnológico, social e cultural, além da metodologia utilizada.

“Essa menção honrosa é o reflexo de um trabalho em conjunto e mostra ao Brasil todo o nosso compromisso e potencial científico, além de suas contribuições para o desenvolvimento científico, tecnológico e social na área”, destaca o pesquisador reconhecido pela Capes, Anderson César Gonçalves, que aproveitou para agradecer à Unifev, à Capes e a todos que contribuíram direta e indiretamente para essa conquista.

Em 2023, concorreram 1.469 teses defendidas pelos programas de pós-graduação de todo o Brasil. Destas, 49 foram reconhecidas como os melhores trabalhos, cujos autores receberam a menção honrosa da premiação.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, “essa premiação tem um valor muito grande para a Instituição, pois é o reconhecimento frente ao cenário nacional do trabalho realizado pelos nossos pesquisadores. Esse resultado também expressa a seriedade, o comprometimento e a importância que nossa instituição tem para com a ciência no nosso país”.

Para a coordenadora do curso de Medicina, Profa. Ma. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, a menção honrosa é motivo para muito orgulho. “A indicação da tese de autoria do doutor Anderson representa a expertise dos nossos docentes e a incontestável contribuição para o processo de cuidar de pessoas que convivem com a displasia neuronal intestinal”.

Sobre a pesquisa

A Displasia Neuronal Intestinal do tipo B (DNI-B) é uma entidade patológica, do grupo das doenças neuromusculares gastrointestinais. O diagnóstico de DNI-B é realizado a partir da análise histopatológica das biópsias de reto de pacientes que apresentam constipação intestinal, habitualmente refratária ao tratamento clínico, demonstrando sinais de hiperplasia dos plexos nervosos da submucosa. A indefinição sobre a relação causal entre os achados histológicos e os sintomas clínicos vem sendo apontada como o principal ponto a ser elucidado na investigação científica relacionada à DNI-B. Este parece ser o elo ainda pendente para a real caracterização da DNI-B como uma doença e para o estabelecimento definitivo de seus critérios diagnósticos e possibilidades terapêuticas.

O principal objetivo da pesquisa foi investigar a associação entre os achados histopatológicos, identificados em pacientes com DNI-B, e os sintomas clínicos presentes no momento do diagnóstico. Isso foi estatisticamente comprovado pelo estudo, sugerindo que a DNI-B é realmente uma doença.

Sobre o autor

Docente no curso de Medicina da Unifev, Anderson César Gonçalves é médico formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis/RJ, com especialização em Cirurgia Geral, pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, Cirurgia Videolaparoscópica e Endoscopia Digestiva, pelo Hospital Pitangueiras do Grupo Sobam de Jundiaí/SP. Também é membro titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Atua em cirurgia videolaparoscópica pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e em cirurgia oncológica digestiva pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. É doutor em Cirurgia Gastroenterológica pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp).

Atualmente, reside em Votuporanga, exercendo suas atividades profissionais no Hospital da Unimed. Também é diretor vice-presidente da Unimed Votuporanga e atua na Santa Casa da cidade.