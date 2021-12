DNA de ex-militar do Exército é achado em carro usado no mega-assalto de Araçatuba; PF apura envolvimento

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a colaboração do ex-militar com o crime organizado acontece desde 2015, quando se envolveu no fornecimento de armamentos para quadrilhas, motivo que resultou no seu desligamento do Exército.

A Polícia Federal investiga o envolvimento de Ademir no ataque às agências bancárias de Araçatuba. Há a suspeita, inclusive, de que o ex-militar do Exército seja um dos criminosos responsáveis por exercer papel de liderança dentro da organização.