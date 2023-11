Divisão de produtos roubados pode ter motivado assassinato em Votuporanga 

Igor dos Santos Braga, de 30 anos, foi executado a tiros no último domingo, no bairro Pozzobon; suspeito foi preso durante megaoperação policial nesta segunda-feira.

O assassinato de Igor dos Santos Braga, de 30 anos, conhecido como “Igote”, no último domingo (29.out), na zona norte de Votuporanga/SP, pode ter sido causado por uma desavença, entre ele e seu comparsa, na divisão dos produtos roubados de uma loja de celulares e eletrônicos. O assalto ocorreu no final da tarde da última quinta-feira (26.out), na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon.

De acordo com o apurado, Igor chegou a ser detido após uma tentativa de fuga frustrada pela Polícia Militar, no bairro Pró-Povo, no sábado, dois dias após o roubo e véspera de seu assassinato. Ele foi ouvido e liberado na Delegacia de Polícia. A motocicleta, a mesma que teria sido utilizada no assalto foi apreendida. O segundo ocupante da moto conseguiu fugir.

Já no domingo, “Igote” caminhava pela Rua Vereador Nelson do Nascimento, no bairro Pozzobon, quando foi alvejado por aproximadamente seis tiros de pistola que teriam sido efetuados pelo garupa de uma motocicleta. Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, o óbito foi constatado no local.

Na segunda-feira (30), uma operação integrada entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão de um indivíduo conhecido como ‘Boy’, de 26 anos, apontado como comparsa de “Igote” no roubo a loja e autor dos disparos.

O indivíduo estava área rural, entre os municípios de Álvares Florence/SP e Américo de Campos/SP, próximo da Cabeceira das Águas Paradas, e foi preso enquanto tentava se esconder em meio a vegetação e aos canaviais existentes pela área. Ação contou com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Ainda segundo o apurado, a motivação do assassinato possivelmente está relacionada com desentendimento na divisão dos produtos do roubo. Durante as diligências também foram localizados e recuperados alguns dos celulares roubados.

O caso segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).