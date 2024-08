Diversidade da indústria torna mais competitiva a economia de Rio Preto e região

O CIESP São José do Rio Preto/Noroeste Paulista, com representatividade em 102 municípios, comemora 57 anos. Fundado em 1º de agosto de 1967, tem contribuído de modo significativo para o desenvolvimento da indústria. A grande diversidade do setor, com destaque para os segmentos metalúrgico, moveleiro, joalheiro, químico, alimentício e confecção de roupas, tem sido um fator determinante para o fomento, equilíbrio e sustentabilidade da economia da cidade e da região.

A Diretoria Regional trabalha bastante no sentido de promover a integração das empresas, importante para que o setor fique mais forte. É este o propósito do programa Ciesp perto de você, que se realiza desde 2022, possibilitando ouvir os empresários das cidades da região e levar até eles os serviços oferecidos pela entidade, promovendo networking, rodadas de negócios nas áreas de inovação e tecnologia, governança ambiental social e corporativa (ESG) e parcerias com o Sesi e o Senai.

A presença da indústria é muito importante para a região, cuja população, segundo o Censo de 2022 do IBGE, é de 1,59 milhão de pessoas, sendo que 30,2% são residentes de São José do Rio Preto, seguido por Catanduva (7,3%), Votuporanga (6,1%), Fernandópolis (4,5%), Mirassol (4,0%), Jales (3,1%), José Bonifácio (2,3%) e Santa Fé do Sul (2,2%). Os demais municípios somam 13,3% dos habitantes.

Originalmente ancorada na cultura do café, a economia regional ganhou uma nova dinâmica a partir do fomento industrial. Hoje, reunindo cerca de 4,5 mil empresas, o setor é o maior empregador na área sob a jurisdição do CIESP Noroeste Paulista, respondendo por 23,1% do total de 434,77 mil postos de trabalho locais. É uma contribuição significativa para a inclusão socioeconômica e o bem-estar da população.

A importância da indústria para a economia da região de São José do Rio Preto demonstra com clareza o caráter prioritário de promover o seu fortalecimento, modernização e ganhos de produtividade em todo o País. Por isso, o CIESP, em sinergia com a FIESP, tem trabalhado com muito empenho na proposição de políticas públicas voltadas ao fomento do setor. Nesse sentido, nossas entidades foram umas das protagonistas na construção do programa Nova Indústria Brasil (NIB) e do plano Depreciação Acelerada, lançados este ano. Estamos empenhados agora para que os recursos anunciados e os cronogramas sejam cumpridos.

Uma indústria moderna e cada vez mais dinâmica, como comprova a região de São José do Rio Preto, é decisiva para o progresso do Brasil, geração de empregos de qualidade, aporte tecnológico, redução da dependência externa e inclusão de produtos com maior valor agregado na pauta de exportações. Por isso, com a força de nossas 42 diretorias regionais e a energia de todos os empresários que elas congregam, o CIESP segue fortemente mobilizado pelo desenvolvimento do setor.

Rafael Cervone é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

Aldina Clarete D’Amico é a diretora-titular do CIESP Noroeste Paulista.