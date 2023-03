Disque Árvore completa 6 anos com a plantação gratuita de 2 mil mudas

Serviço é oferecido pela Saev Ambiental para os moradores de Votuporanga e dos distritos de Simonsen e Vila Carvalho desde fevereiro de 2017.

Em Votuporanga, o projeto Disque Árvore, mantido pela Saev Ambiental, completa neste mês de fevereiro seis anos. Durante este período foram plantadas 2 mil mudas de árvores entre Votuporanga e os distritos de Simonsen e Vila Carvalho.

O serviço gratuito de plantio de árvores nas calçadas pode ser solicitado por meio do 0800-7701950, do (17) 3405-9195 ou no próprio atendimento presencial na sede da autarquia, que fica na Rua Pernambuco, nº 4.313, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

A bióloga e Chefe de Divisão de Licenciamento Ambiental da Saev Ambiental, Beth Prado, explicou que, ao entrar em contato com a autarquia para solicitar o plantio de uma muda é gerada uma Ordem de Serviço (OS), que consta as informações do solicitante. “Em seguida, um profissional fará uma análise, de acordo com a fiação elétrica do local, para indicações de espécies adequadas para o plantio. Entre as opções, o morador escolhe e já é feito o agendamento do plantio. Uma equipe de profissionais da Saev Ambiental vai até o local, faz a abertura do quadro na calçada e realiza o plantio de forma correta. A partir daí, a responsabilidade fica por conta do solicitante”, afirmou a bióloga.

A Saev Ambiental oferece, em média, várias opções de mudas para o plantio em frente de casas, comércios e até indústrias. Mudas de pequeno porte são indicadas para o lado que possui rede elétrica, como árvore samambaia, aroeira-pimenteira, reseda mirim, quaresmeira, entre outras. Já espécies de médio porte são indicadas para o lado sem rede elétrica, como pata-de-vaca, melaleuca, aroeira salsa, reseda gigante, entre outras. Todas as mudas fazem parte do “Viveiro de Mudas”, localizado no Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”.

De acordo com o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, o objetivo do Disque Árvore é melhorar a arborização de Votuporanga, dos distritos de Simonsen e da Vila Carvalho, e, consequentemente, proporcionar melhora na qualidade de vida dos moradores. “Esse projeto ambiental incentiva o plantio gratuito de espécies corretas para a área urbana, o que colabora para um clima mais ameno por conta desta arborização”, afirmou o superintendente.