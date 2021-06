Disney confirma data de lançamento do serviço Star+ no Brasil e ganha mais espaço no entretenimento digital

Uma nova plataforma de streaming vai chegar ao Brasil no dia 31 de agosto, segundo comunicado oficial da Disney América Latina. O serviço da Star+, que também vai ganhar espaço em outros países, chama a atenção por focar totalmente em um público mais adulto. É um espaço que a Disney vai utilizar para oferecer programas da ESPN Brasil, da National Geographic, da Fox e de vários outros canais famosos. A chegada de mais um site com serviço de streaming é uma consolidação do entretenimento digital, principalmente pelo lado da empresa norte-americana famosa pelas animações.

Projetado exclusivamente para a América Latina, o Star+ vai estrear simultaneamente em 18 países da região. Além do Brasil, como já comentamos, países como Argentina, Uruguai, Peru, Nicarágua, Guatemala e México também vão receber essa nova plataforma de streaming. A ideia da Disney é ampliar ainda mais a presença com o público latino, e conquistar espaço no mercado de streamings. O público brasileiro, um dos maiores deste setor, promete ser um dos principais focos da empresa.

As plataformas de streamings são, na verdade, apenas uma parte que compõe todo o universo do entretenimento digital. Esse é um setor que está em franca ascensão, e que ganha espaço na vida das pessoas gradualmente. Desde os jogos online até as lives em redes sociais, a internet se transformou em uma ferramenta essencial para quem busca diversão e interação com outras pessoas.

No caso das lives, o Instagram é a plataforma que mais cresceu neste sentido. Durante todo o ano de 2020, cerca de 85 milhões de brasileiros acompanharam algum show ou apresentação de artistas pela rede social. O site Canaltech calcula que essas lives movimentaram cerca de R$ 500 milhões em receitas e patrocínios. Outra forma de diversão em alta são os jogos online, principalmente com os cassinos online, como mostra a lista do site Casinos.pt. Com as plataformas oferecendo vários jogos de apostas em versão digital, com bônus e rodadas grátis para novos usuários, os fãs de pôquer, blackjack e roleta estão descobrindo que a internet é um dos lugares mais seguros para se divertir e apostar.

Foco nos esportes e nas séries

Uma das principais novidades com a chegada da plataforma Star+ é o foco da Disney no conteúdo esportivo. O canal ESPN Brasil terá grande presença por lá, com conteúdos próprios e até mesmo um serviço de livestreaming para os assinantes acompanharem o conteúdo da operadora ao vivo. A ideia é usar a popularidade dos esportes no Brasil, principalmente o futebol, para fazer o streaming também ganhar espaço neste conteúdo tão importante.

Além disso, as séries com temáticas mais adultas também vão ser prioridade para a nova plataforma. Afinal, o objetivo da Disney com a Star+ é encontrar um espaço para a programação com temática mais séria, e deixar as animações, os filmes de heróis e as séries de aventura com o DiIsney+. Essa separação deixa a programação mais organizada, além de garantir que a empresa norte-americana tenha ainda mais espaço no mercado de streaming da América Latina.

Essas novidades devem fazer com que as séries brasileiras tenham um maior alcance na plataforma, com a possibilidade de fazer sucesso em todo mercado da América Latina e não apenas por aqui. É o caso, por exemplo, da elogiada 1 Contra Todos, que estreou em 2018 e recebeu duas indicações ao Emmy Internacional. A série criada pelo trio Thomas Stavros, Gustavo Lipsztein, Breno Silveira tem como foco a cidade de Taubaté, em São Paulo, e conta com quatro temporadas.

Disputa por audiência

A estreia do Star+ está marcada para acontecer no dia 31 de agosto, seja aqui no Brasil ou nos outros 17 países da América Latina que o serviço vai rodar. O objetivo é conseguir um crescimento no longo prazo, e ir gradualmente ganhando espaço em todos esses mercados. Uma tarefa que não será nada fácil, principalmente com o setor sendo dominado pelos conteúdos da Netflix e também pela Globoplay.

Segundo informações da revista Forbes, essas duas plataformas de streaming somam mais de 40 milhões de assinantes no Brasil. Isso significa uma grande fatia do mercado total, e que dificilmente vai ser conquistada rapidamente por essa nova plataforma. Entretanto, é uma prova que existe mercado para crescer.

A estreia da Star+ é uma boa notícia para o público brasileiro fã de streaming e também de esportes. Essa nova plataforma promete oferecer um conteúdo diferente, e alcançar um público que não tinha grande foco na Disney+. Essa ideia de diversificar o catálogo, principalmente com outro sistema, foi a maneira da empresa norte-americana ganhar terreno por aqui e consolidar de vez o entretenimento digital como uma ferramenta essencial no mercado.