DISE prende trio por tráfico de drogas em Votuporanga

Segundo a Polícia Civil, as prisões ocorreram nos bairros Palmeiras I e Pró-Povo, durante Operação ‘Narcos Brasil’.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizaram na manhã desta quinta-feira (24) a prisão de três indivíduos por tráfico de drogas em Votuporanga/SP.

A ação da DISE foi devido à participação na “Operação Narcos”, desencadeada pelas Polícias Civis de todos os Estados brasileiros visando o combate ao tráfico de drogas.

Recentemente, foram representados à Justiça, vários mandados de busca e apreensão em locais investigados pela Delegacia Especializada como sendo pontos de venda de drogas na cidade, que foram deferidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Em um destes locais, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Palmeiras I, os policiais encontraram cerca de 200 pedras de crack ainda sem embalagem. Foram apreendidos ainda dinheiro da venda de drogas e celular. Neste local foram presos pai e filho, ambos com passagens por tráficos de drogas.

Na sequência, os agentes da DISE realizaram a prisão de outro indivíduo sob suspeita do envolvimento com a mesma modalidade criminosa, na Rua Sebastião Cecchini, no bairro Pró-Povo. Na casa dele, os policiais encontraram 22 eppendorfs contendo cocaína; além de material utilizado para embalar a droga e dinheiro da venda do entorpecente.

Os indivíduos foram conduzidos para a sede da DISE, sendo pai e filho autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; já o outro indivíduo acabou autuado pelo crime de tráfico de drogas. Após ouvidos, foram encaminhados para unidades prisionais da região, onde permanecem à disposição da Justiça.