DISE prende trio, apreende 13kg de drogas e desmonta ‘delivery do tráfico’ 

Foram apreendidos cocaína, maconha, crack, balanças de precisão, celular e um veículo.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam prendeu três homens investigados por tráfico de drogas, na última sexta-feira (20.jan), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o trabalho de investigação da Delegacia Especializada apontou que, há algum tempo, existia uma estreita relação dos suspeitos na prática do crime de tráfico de drogas, sendo que o casal M.A.F., de 27 anos – conhecido como “Celinho”, e sua companheira N.O.A., de 29 anos, coordenavam as entregas e a contabilidade do tráfico.

Outro indivíduo, J.L.N., de 39 anos, conhecido como “Nil”, que é motorista de aplicativo, utilizava um veículo VW/Spacefox, de cor prata, para realizar o delivery de drogas; um terceiro envolvido, D.R.S., de 33 anos, foi apontado pela investigação como o responsável pelo armazenamento das drogas, em um sítio, as margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Simonsen e Américo de Campos/SP.

Após conhecerem a dinâmica utilizada pelo grupo, os agentes da DISE deflagraram uma ação no final da tarde; incialmente, abordaram o VW/Spacefox, conduzido por “Nil”, onde localizaram aproximadamente 5kg de maconha.

Em seguida, os policiais civis se deslocaram para a propriedade rural, prenderam D.R.S., e apreenderam mais drogas. O casal foi preso na sequência, no bairro Pacaembu.

Ao todo, foram apreendidos 13,750kg de entorpecentes: maconha, cocaína e crack; além de duas balanças de precisão, um celular e o veículo.

Os investigados foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo apresentados na DISE, onde foram ouvidos pelo delegado de polícia, Allan Soares, e colocados à disposição da Justiça.

Ainda segundo apurado, N.O.A., foi ouvida e liberada. As investigações prosseguem.