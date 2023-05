DISE prende traficante que recebeu “super droga” pelo Correios em Votuporanga 

S.A.B.F., de 22 anos, foi preso após investigações da Polícia Civil; Ação contou com apoio de agentes da corporação de Rio Preto.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP deflagraram uma operação de combate ao tráfico de drogas, nesta quinta-feira (11.mai), que resultou na prisão de um indivíduo de 22 anos que recebeu “super droga”, conhecida como “Dry Ice”, com alto teor de THC, pelos Correios.

De acordo com a ocorrência, os policiais chegaram ao homem, identificado como S.A.B.F., depois de descobrir informações em uma apreensão de cigarros eletrônicos, que levaram a mais sete locais investigados sobre o crime de tráfico de drogas.

Foi assim que chegaram na informação de que o indivíduo iria receber o entorpecente via entrega do Correios. A droga veio embalada em um pote de produto cosmético. Os agentes apreenderam também seis flores de maconha, conhecida como ‘Buds de Cannabis’, duas porções de haxixe, uma balança e dois telefones celulares.

Em seguida, S.A.B.F., foi apresentado na delegacia, ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Um outro indivíduo, identificado como V.F.S., de 21 anos, alvo das investigações, foi ouvido em declarações pelo delegado da DISE, Rafael Latorre, e liberado.

A operação contou com o apoio de policiais civis pertencentes à jurisdição da Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga e do Núcleo 125º DP de São José do Rio Preto/SP.