DISE prende traficante na zona sul de Votuporanga

C.F.R., de 28 anos, conhecido como “Carlinhos” foi preso no bairro Matarazzo.

Um homem de 28 anos foi preso por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Matarazzo, na zona Sul de Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, C.F.R., de 28 anos, conhecido como “Carlinhos”, que é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com a venda de drogas, em 2013 e 2014 foi preso pelo mesmo crime, estando cumprindo a pena em regime aberto; no entanto, era alvo de investigação dos policiais da Delegacia Especializada.

Na ação, os agentes descobriram que ele mantinha um local ‘encravado’ na favela do Matarazzo como ponto de venda de drogas; sendo que pela manhã, os policiais civis monitoram o alvo quando optaram pela abordagem.

Já no local, os policiais da DISE encontraram além de “Carlinhos”, um tijolo prensado de cocaína, que seria suficiente para preparar pelo menos 1.300 porções da droga; outras três porções de cocaína; um pote contendo 81 gramas de maconha, além de duas porções já prontas para a venda da mesma droga; porções de crack, duas balanças de precisão, duas facas com resquícios de maconha, dinheiro da venda de drogas e o celular do indivíduo que passará por perícia.

O indivíduo recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo Delegado de Polícia, Allan Francisco Athayde Soares, sendo colocado à disposição da Justiça em uma unidade prisional da região.