DISE prende traficante e apreende cocaína em Votuporanga 

Ação da Polícia Civil prendeu P.S.J.S.J., de 26 anos, morador do bairro Pacaembu; droga renderia até 4,2 mil porções para serem traficadas a dependentes químicos.

Um indivíduo de 26 anos foi preso por tráfico de drogas no início da tarde desta sexta-feira (22.set), no bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, durante uma ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

De acordo com o apurado, investigadores da Delegacia Especializa monitoravam P.S.J.S.J., por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas; sendo que, após trabalho de investigação para entenderem o modus operandis, os agentes pediram à 2ª Vara Criminal de Votuporanga um mandado de busca para o endereço do indivíduo.

No local, os policiais civis realizaram buscas e apreenderam um tijolo de cocaína suficiente para produzir mais de 4,2 mil porções da droga que seriam traficadas à dependentes químicos; além de uma balança de precisão.

O indivíduo foi preso e apresentado na sede da DISE, onde foi autuado por tráfico de drogas e ouvido pelo delegado de polícia, Rafael Latorre, sendo colocado à disposição da Justiça. Agora, P.S.J.S.J., aguarda por audiência de custódia.