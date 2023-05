DISE prende traficante com variedade de drogas em Votuporanga 

Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (26.mai) no bairro São Cosme, em Votuporanga/SP, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

‘Diguinho’, de 33 anos, foi preso no bairro São Cosme, com porções de cocaína, maconha e haxixe; ele era investigado pela Delegacia Especializada.

De acordo com o apurado, os agentes da Delegacia Especializada observavam as atividades de R.A.J., conhecido como ‘Diguinho’, sob a suspeita de ser o responsável por colocar drogas em circulação, principalmente no bairro São Cosme e adjacências.

No decorrer do trabalho de investigação, a DISE optou por pedir um mandado de busca para o endereço do suspeito, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal do Fórum de Votuporanga.