DISE prende traficante com estufa de maconha em Votuporanga 

M.Z.D., de 26 anos, foi preso ao receber porções de “maconha gourmet” via Correios, em um condomínio do bairro Jardim Eldorado.

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (19.abr), no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) investigavam M.Z.D., e após troca de informações com agentes da Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP descobriram que o indivíduo receberia, via Correios, uma encomenda que seria porções de “maconha gourmet”.

Em seguida, os investigadores da Delegacia Especializada iniciaram diligências veladas, até o momento em que o alvo recebeu a encomenda na calçada do condomínio em que reside. No interior do pacote foram encontradas duas porções de maconha gourmet com peso aproximado de 70g, uma conhecida como “Runtz” e outra como “Cherry Pie”, ambas com altíssimo teor de THC e causadoras de sintomas de euforia e energia anormais.

Já em buscas pela residência de M.Z.D., os agentes localizaram uma estufa completa em pleno funcionamento, onde eram cultivados pés de maconha.

Ainda pelo imóvel foram encontrados uma balança de precisão, um telefone celular, uma unidade de LSD, uma porção de maconha no interior de um tubo de ensaio grande, uma porção de substância entorpecente conhecida como “shatter” ou “meleca de maconha” – uma nova forma de extração da cannabis que pode ser até 70 vezes mais potente que a maconha devido à sua elevada concentração de THC, que pode alcançar mais de 80% – sendo que o valor de cada grama da substância ilícita é estimado em cerca de R$ 200,00. O que atrai consumidores com alto poder aquisitivo, assim como a “Runtz e a “Cherry Pie”.

O local foi periciado pelo Instituto de Criminalística.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde M.Z.D., foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, e colocado à disposição da justiça. Ele aguarda audiência de custódia.