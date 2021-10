DISE prende traficante com drogas na Vila América  

W.L.F.S., de 20 anos, já era investigado por policiais civis, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Um indivíduo de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (14) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila América, em Votuporanga/SP. Prisão ocorreu durante ação de policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

De acordo com informações, W.L.F.S., vinha sendo investigado por agentes da Delegacia Especializada por participação na venda de drogas, especificamente, maconha em sua residência na Rua Panamá; até que nesta quinta-feira, os investigadores faziam monitoramento e perceberam uma negociação, onde o suspeito teria entregue para um outro indivíduo uma porção de maconha.

Em seguida, os policiais civis esperaram o comprador se afastar do endereço e o abordaram, localizando a porção do entorpecente. Os agentes da DISE adentraram ao imóvel do investigado, que acabou preso em flagrante.

Já pela residência, os policiais encontraram uma sacola contendo 14 porções de maconha que eram vendidas ao preço de R$ 50,00 cada; um frasco de vidro contendo maconha já esfarelada; além de dinheiro e um aparelho celular que será periciado.

W.L.F.S., foi apresentado na DISE, ouvido e encaminhado para uma cadeia da região, onde permanece à disposição da Justiça.