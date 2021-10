DISE prende traficante com drogas em Votuporanga 

M.R.S., de 22 anos, era investigado por policiais civis até ser abordado no bairro Pacaembu, onde reside; porções de cocaína e maconha foram apreendidas.

Um indivíduo de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (22) por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, M.R.S., era investigado pelos agentes da Delegacia Especializada, até que nesta tarde foi abordado enquanto chegava em casa no bairro Pacaembu; em buscas pelo local, os policiais civis apreenderam três porções grandes de cocaína que seriam suficientes para preparar 75 porções da droga para a venda aos usuários, oito porções de maconha prontas para a venda e parte de um tijolo de maconha que seria suficiente para produzir 60 porções do entorpecente, além de uma balança de precisão e plástico filme utilizado para embalar as porções.

M.R.S., foi preso e apresentado na sede da DISE, onde foi autuado em flagrante pelo Delegado da Especializada, Allan Francisco Athayde Soares, permanecendo à disposição da Justiça.