DISE prende traficante com drogas avaliadas em R$ 260 mil em Votuporanga

L.S.R., de 27 anos, foi surpreendido e preso na casa onde era monitorado por policiais civis na Rua Pernambuco, no bairro Cecap I.

Na tarde desta terça-feira (23), um homem de 27 anos foi preso por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Cecap I, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, L.S.R., já vinha sendo investigado pelos policiais da Delegacia Especializada pelo tráfico de cocaína, crack e maconha.

Na ação, cientes de que na casa do suspeito havia uma grande quantidade de drogas, os policiais surpreenderam o indivíduo no imóvel localizado na Rua Pernambuco; em buscas pela residência, os agentes encontraram dentro do quarto, dois tijolos prensados de cocaína que teve peso aproximado de 2 kg, que, depois de fracionados renderiam em torno de 6 mil porções do entorpecente.

Em seguida, os policiais localizaram 525 gramas de crack que seriam suficientes para preparar cerca de 2.625 porções e, 210 gramas de maconha, suficientes para produzir aproximadamente 70 porções. Essa quantidade de entorpecente se chegasse a ser traficada, renderia aproximadamente R$ 260 mil.

Ainda pelo imóvel de L.S.R., os agentes apreenderam duas balanças de precisão, cinco porções de cocaína, cinco porções de crack, além de dezenas de saquinhos plásticos utilizados para embalar as drogas e um pacote de pó branco utilizado para aumentar o volume da cocaína revendida aos dependentes químicos.

Ele foi encaminhado para a sede da DISE, onde foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado para uma unidade prisional da região, permanecendo à disposição da Justiça.