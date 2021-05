DISE prende suspeito de tráfico de drogas no bairro Boa Vista II

R.A.S., de 38 anos, estaria guardando cocaína a mando de um terceiro que está sob investigação.

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Boa Vista II, em Votuporanga/SP, na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com informações, policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) já investigavam R.A.S., por comercialização de drogas, especificamente cocaína na cidade; contudo, ao durante abordagem em sua residência, localizaram um tijolo da droga escondido em meio as roupas, no quarto dos filhos, além de uma balança de precisão.

O entorpecente seria suficiente, segundo a polícia, para preparar cerca de 630 porções da droga para a venda aos usuários. O celular de R.A.S., também foi apreendido e passará por perícia.

Ainda segundo agentes da DISE, o indivíduo guardava a cocaína em sua casa à mando de uma terceira pessoa que está sob investigação.

Suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e apresentado na Sede da DISE, onde foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional da região, permanecendo à disposição da Justiça.