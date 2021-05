DISE prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga

S.J.S.S., de 20 anos, foi preso no terminal rodoviário de onde viajaria para entregar entorpecentes em São José do Rio Preto/SP.

Um homem de 20 anos foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas após ação de policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), no Terminal Rodoviário de Votuporanga/SP, na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com informações, S.J.S.S., já vinha sendo investigado pelos policiais da Delegacia Especializada pelo envolvimento na venda de drogas em Votuporanga e região. Indivíduo já era conhecido dos policiais, uma vez que já foi preso pelo mesmo crime em 2019.

Cientes da movimentação do suspeito, os policiais, ainda nas primeiras horas desta quinta-feira passaram a monitorar os passos do suspeito; contudo, no começo da tarde, ele se deslocou até o terminal rodoviário, de onde partiria para São José do Rio Preto/SP levando consigo duas mochilas com drogas que seriam entregues a uma terceira pessoa naquela cidade.

Enquanto ele aguardava a chegada do ônibus, em uma das plataformas do terminal, os policiais civis realizaram a abordagem e acabaram encontrando dentro de uma das mochilas, cerca de 5kg de maconha, divididos em 5 tabletes, 500 gramas de crack e 115 gramas de cocaína.

Ainda segundo a polícia, depois de fracionados, os tabletes de maconha renderiam cerca de 1.665 invólucros para serem traficados; o crack seria suficiente para produzir 2.500 porções da droga e a cocaína seria suficiente para produzir 345 invólucros para a venda aos usuários.

S.J.S.S., foi preso em flagrante e apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional da região, permanecendo à disposição da Justiça. O celular do suspeito foi apreendido e será periciado.