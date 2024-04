DISE prende suspeito de tráfico de drogas em Américo de Campos 

Com “Grilo” que já era investigado, os policiais civis apreenderam cocaína para produção de cerca de 370 porções, além de apetrechos utilizados na traficância.

Um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP, no final da noite deste domingo (31.mar), em Américo de Campos/SP.

De acordo com o apurado, agentes da Delegacia Especializada monitoravam A.M.V., conhecido como ‘Grilo’, morador de Américo de Campos, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas; e notaram quando ele chegava em sua residência carregando uma sacola. Após a abordagem, os policiais civis encontraram um tijolo de cocaína, que após fracionada renderia cerca de até 370 porções para serem traficadas à dependentes químicos. Além do entorpecente foram apreendidas dezenas de embalagens para acondicionar drogas, uma balança digital de precisão e um telefone celular.

Em seguida, ‘Grilo’ foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa e colocado à disposição da justiça.