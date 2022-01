DISE prende suspeito de ser um dos maiores traficantes de anabolizantes do estado 

Investigação da Delegacia Especializada iniciou há um ano em Votuporanga e resultou na prisão de ‘Rato’ no litoral de SP.

Após mais de 1 ano de investigações acerca do comércio ilegal de anabolizantes ocorrido em Votuporanga/SP, alastrou pelo Estado de São Paulo e desdobrou pelo Brasil, quando Policiais Civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) conseguiram identificar e prender o chefe do esquema criminoso, identificado como T.A.de.O., conhecido como ‘Rato’, residente em um apartamento de alto padrão no bairro do Morumbi, em São Paulo/SP.

A investigação teve início com a apreensão de uma caixa contendo ampolas de anabolizantes enviada por meio de transportadora. Na sequência, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Votuporanga e Parisi/SP, onde ocorreram consideráveis apreensões dos produtos, receituário médicos, aparelhos celulares e outros petrechos.

O trabalho pericial constatou que as substâncias apreendidas eram anabólicos, alguns falsos, outros verdadeiros, mas todos em desacordo comercializados ilícita e irregularmente, principalmente por quem não tem habilitação profissional para tanto.

Aprofundadas as investigações, foi possível identificar o núcleo central do esquema criminoso consubstanciado no comércio ilícito de anabolizantes, constatando que se tratava de uma organização criminosa centrada no Estado com logística que abastecia o todo o país; com isso, foram identificados os principais suspeitos e expedidos mandados de prisão preventiva.

A primeira prisão se deu na cidade de Votuporanga e as demais se deram na Capital Paulista e pulverizaram para o litoral, onde ‘Rato’ acabou tendo o endereço identificado pelos agentes; uma vez que ele passava temporada de fim de ano na baixada santista, em um condomínio de luxo fechado.

Na posse do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi avistado e monitorado por Ubatuba-SP e depois pela rodovia que leva até a cidade de Caraguatatuba/SP; até o momento em que os policiais civis optaram pela prisão na noite desta terça-feira (4), quando abordar o veículo BMW, modelo X 6, avaliado em cerca de R$ 200 mil, em que ‘Rato’ retornava para São Paulo, de onde segundo a Polícia Civil, ele comandava a organização criminosa que montou sob forte esquema de controle e envio dos anabolizantes via Correios e transportadoras.

Após a prisão, o indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Foragida

Uma mulher identificada como L.B.S., está foragida, porém, com mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. Segundo a DISE, ela é responsável pelo acompanhamento das mercadorias enviadas aos clientes através dos códigos de rastreio.

Estima-se que somente L.B.S., que seria uma das funcionárias de ‘Rato’, enviava mais de 100 códigos de rastreio por dia, ou seja, só ela era responsável pelo envio diário de mais de 100 embalagens contendo anabolizantes, o que demonstra o grande volume de mercadoria vendida e a gigantesca movimentação financeira da organização criminosa.

De acordo com apurado, até o momento, a investigação resultou na prisão de dois indivíduos, sendo 2 homens, um o chefe do esquema e o outro um dos de seus revendedores, além de uma mulher foragida com prisão preventiva decretada.

As investigações continuam para a identificação de novos envolvidos, tanto na região de Votuporanga, quanto na Capital, além da existência de novos crimes praticados pelos comerciantes e usuários adquirentes dos anabolizantes.